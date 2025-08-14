Πόλεμος για τη φωτιά στην Πάτρα: Η επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για 112 και ακαθάριστα οικόπεδα

Σε επίσημη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που μαίνονταν στην Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα με ιδιαίτερη αναφορά στην Αχαΐα προχώρησε, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Αφού σημείωσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κακόβουλων ενεργειών, που οδήγησαν στις πυρκαγιές στην Αχαΐα κι ευχαρίστησε θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία, την Περιφέρεια, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα που απέτρεψαν τα σχέδια αυτά, επιτέθηκε στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για προηγούμενες δηλώσεις του.



Επισημαίνοντας, ότι «όλοι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη», τόνισε ότι ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Και συμπλήρωσε αναφερόμενος σε ακαθάριστα οικόπεδα και στην «απαξίωση» του 112 από τον κ. Πελετίδη:

«Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από τη μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο και από την άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές.

Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές».

«Φέτος, ο ιστορικά υψηλότερος αριθμός προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Στη συνέχεια, ο κ. Κεφαλογιάννης υπεραμύνθηκε της επένδυσης, που, όπως είπε, έχει κάνει η κυβέρνηση στην Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα:

«Φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό προσωπικού. Υπηρετούν πάνω από 18.000 άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών, αριθμό αυξημένο κατά 4.000 σε σχέση με το 2019 και 21 Ομάδες ΕΜΟΔΕ, οι γνωστοί δασοκομάντος, 1500 στον αριθμό με εξειδίκευση στις δασικές επιχειρήσεις.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 137 δασοπυροσβεστών και το φθινόπωρο θα ακολουθήσει πρόσληψη 150 πυροσβεστών επί θητεία.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat έχει τον 3ο υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν υλοποιηθεί δράσεις καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε δάση και σε περιαστικές περιοχές που ξεπερνούν τα 600 εκ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων AntiNero. Μόνο για το 2025 έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 210 εκ. για παρεμβάσεις σε 240.000 στρέμματα δασικής γης. Επιπλέον οι Δήμοι έλαβαν 40 εκ. οικονομική ενίσχυση για την Πολιτική Προστασία, όσα ακριβώς ζήτησαν μέσω ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ μέλος του οποίου είναι και ο κ. Πελετίδης.

Φέτος διπλάσιος αριθμός drones επιτηρεί καθημερινά, σε 24ωρη βάση, κομβικά σημεία της χώρας ενώ από πέρυσι εφαρμόζεται το δόγμα της έμφορτης εναέριας επιτήρησης.

Το φθινόπωρο, παραλαμβάνουμε τρία νέα αεροσκάφη επιτήρησης μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 2,1 δις ευρώ.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, πρόσφατα παραλάβαμε 164 νέα πυροσβεστικά οχήματα από τον συνολικό σχεδιασμό των 1.400, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας.

Ως κυβέρνηση ήμασταν οι πρώτοι που τονίσαμε τη σημασία της ατομικής ευθύνης που όλοι έχουμε στον τομέα της πρόληψης, εφαρμόζοντας το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού των ακινήτων.

Παράλληλα προχωρήσαμε σε μεγάλες αλλαγές στον ποινικό κώδικα αυστηροποιώντας τις ποινές για πράξεις αμέλειας ή δόλου που προκαλούν φυσικές καταστροφές, που πλέον τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στους Δήμους Ζηρού και Αρταίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον, τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο ο οποίος θα προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με την συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία (3) έτη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

«Τα fake news για τη φωτιά»

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε ξεχωριστή μνεία σε μια σειρά από fake news, «που δυστυχώς κυκλοφόρησαν την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μία τιτάνια μάχη να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον».

Και απαρίθμησε ποια είναι αυτά:

«Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν καταστράφηκε η Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης.

Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, ΟΧΙ η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας».

