Ο Περισσός οχυρώνει τον «κόκκινο δήμαρχο» – Αντεπίθεση μετά τις πυρκαγιές στην Πάτρα

«Ασπίδα» γύρω από τον κομμουνιστή δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, που βρέθηκε στο «στόχαστρο» κυβερνητικών παραγόντων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στην Αχαΐα, δημιουργεί το ΚΚΕ.

Την Τετάρτη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέπτεται την Πάτρα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση και προς τους τοπικούς παράγοντες -κάθε απόχρωσης- που θα ήθελαν να «κοντύνουν» τον Κ.Πελετίδη, ότι η δημοτική αρχή της Πάτρας δεν είναι μόνη της σε αυτή την περιπέτεια που βίωσε η πόλη.

Η «μετωπική» Πελετίδη-κυβέρνησης

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Αχαΐα «χτυπήθηκε» από καταστροφική πυρκαγιά, με τις φλόγες να φτάνουν στον αστικό ιστό της Πάτρας. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, που βρίσκονταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια και απουσία σχεδίου», τονίζοντας ότι η μάχη με τις φλόγες δόθηκε κυρίως από εργαζόμενους του δήμου και πολίτες, χωρίς την αναγκαία στήριξη του κρατικού μηχανισμού.

Αυτό που, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη , ήταν τα όσα είπε για το «112». Ο δήμαρχος της Πάτρας, ισχυρίστηκε ότι όσοι αγνόησαν τις εντολές εκκένωσης, κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια τους.

Μάλιστα, στον «χορό» της αντιπαράθεσης μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε ότι αυτή τη φράση ο κ.Πελετίδης θα πρέπει να την πει στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι.

«Το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος. Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης», ήταν η απάντηση της δημοτικής αρχής.

Στο πλευρό του «κόκκινου» δημάρχου

Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε τον «κόκκινο» δήμαρχο της Πάτρας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, καλώντας την να απολογηθεί για την καταστροφή.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών».

Παράλληλα, όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Περισσού και βουλευτής Αχαΐας, Νίκος Καραθανασόπουλος, βρίσκονταν στο μέτωπο, στο πλευρό του δημάρχου, ενώ εθελοντές – μέλη των οργανώσεων του κόμματος, έδιναν «μάχη» με τις φλόγες.

Όμως, το ΚΚΕ δεν μένει μόνο σε αυτά. Σήμερα την πόλη θα επισκεφτεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στέλνοντας μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και προς την πλευρά των «εξαφανισμένων» τις τελευταίες ημέρες παραγόντων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στην πόλη, ότι το κόμμα του θα στηρίξει με κάθε τρόπο τον Κώστα Πελετίδη.

Στις 09.00 θα επισκεφτεί τα Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους

Στις 11.30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα (Παιδικές Κατασκηνώσεις Δήμου Πατρέων)

Τέλος, στις 20.00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Παράλληλα, ο Περισσός έφερε στη Βουλή το ζήτημα των καταστροφών στην περιοχή, ζητώντας -ανάμεσα σε άλλα- την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και των αγροτών, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.

Ο «κόκκινος» δήμαρχος που σαρώνει

Το 2014, με το πολιτικό «ρεύμα» της εποχής να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται προ των πυλών της εξουσίας, σε μια πόλη που η Κουμουνδούρου ήταν πρώτη δύναμη από τις εκλογές του 2012, στην Πάτρα, συντελέστηκε μια τεράστια έκπληξη.

Ο γιατρός στο επάγγελμα, Κώστας Πελετίδης, που στηρίχτηκε από το ΚΚΕ, σάρωσε στον δεύτερο γύρο και με ποσοστό 63,53%, εκλέχθηκε δήμαρχος του τρίτου μεγαλύτερου δήμου της χώρας.

Έντεκα χρόνια αργότερα και δύο δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις μετά, ο κ. Πελετίδης παραμένει στον δημαρχιακό θώκο, απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των συμπολιτών του. Μάλιστα, για το κόμμα του και τους προοδευτικούς ψηφοφόρους της Πάτρας, αποτελεί παράδειγμα δημάρχου αγωνιστή και όχι απλά και μόνο διαχειριστή της κατάστασης, έχοντας βγει πολλαπλά μπροστά στους κοινωνικούς αγώνες.