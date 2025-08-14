Φωτιά στην Αχαΐα: Προπηλάκισαν τους δυο συλληφθέντες - «Κάψατε την Πάτρα» τους φώναζαν

Επίθεση από αγανακτισμένους πολίτες δέχθηκαν οι δυο συλληφθέντες για τον εμπρησμό στην Πάτρα.

Οι δυο κατηγορούμενοι δέχθηκαν άγριο προπηλακισμό έξω από τα δικαστήρια της πόλης όπου προσήχθησαν για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν φωτιά στα Συχαινά.

Υπενθυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα – τον 19χρονο – να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Σε μια από τις φωτογραφίες είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετάνε σε δασική περιοχή. Το μπουκάλι έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και τι εύφλεκτο υγρό περιείχε.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (13/8) στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, ενώ ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε αναπτήρας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στον εισαγγελέα και ο τρίτος συλληφθείς για εμπρησμό



Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στα δικαστήρια και ο τρίτος συλληφθείς, ένας 25χρονος, που εξετάζεται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά. Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.



Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του. Ο προσαχθείς, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.