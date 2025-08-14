Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές - Τα ύποπτα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Στα δικαστήρια της Πάτρας έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν φωτιά στα Συχαινά.

Φωτό: EUROKINISSI

Σύμφωνα με το tempo24.news, στα δικαστήρια αναμένεται να βρεθεί μέχρι το βράδυ και ο τρίτος συλληφθείς, ένας 25χρονος, ο οποίος είναι ύποπτος για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Υπενθυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα – τον 19χρονο – να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Φωτ.: flash.gr

Σε μια από τις φωτογραφίες είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετάνε σε δασική περιοχή. Το μπουκάλι έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και τι εύφλεκτο υγρό περιείχε.

Φωτ.: flash.gr

Φωτ.: flash.gr

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (13/8) στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, ενώ ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο.

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε αναπτήρας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις στην Πάτρα

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης».