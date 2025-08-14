Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Χίο - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Ζάκυνθο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) των καταστροφικών φωτιών που πλήττουν εδώ και μέρες την Ζάκυνθο και την Χίο.

Όσον αφορά το νησί του βορείου Αιγαίου, το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση βόρεια της Σπαρτούντα χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές ωστόσο η υποχώρηση των ανέμων καθώς και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα έχουν καταφέρει να περιορίσουν αισθητά τις ενεργές πυρκαγιές.

Τα εναέρια μέσα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Επιπλέον, η φωτιά μεταξύ των χωριών Χάλανδρα και Κεράμου δεν εκπέμπει ανησυχία καθώς έχει περιοριστεί σε μονάχα λίγες αναζωπυρώσεις.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από τη Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Ζάκυνθος

Την ίδια ώρα, δεν σημειώνεται ενεργό μέτωπο στη Ζάκυνθο. Εκεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα κρίσιμα σημεία, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Όσον αφορά το μέτωπο στον Κοιλιωμένο, όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, χθες αργά το βράδυ υπήρξε μια νέα μικρή εστία με κατεύθυνση το Κορακονήσι, όπου αντιμετωπίστηκε αμέσως.

Την ίδια ώρα χθες, ήχησε το 112 όπου καλούσε τους κατοίκους των χωριών Παντοκράτορας, Ρομίρι, Μουζάκι και Λαγωπόδο να απομακρυνθούν προς την πόλη του νησιού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, ώστε να μη φθάσουν στα πρώτα σπίτια και τα κατάφεραν. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έμειναν στην περιοχή όλο το βράδυ.