Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάντζα: Ήχησε 112 - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στις Αρχές όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής.

Σε επικοινωνία του Flash.gr με την Πυροσβεστική, έγινε γνωστό, ότι η άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της υπηρεσίας έχει καταφέρει να σταματήσει την επέκταση του μετώπου και ουσιαστικά να την οριοθετήσουν μόλις 45 λεπτά μετά την εκδήλωσή της.

Τα εναέρια μέσα καθώς και οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο υπό τον φόβο νέων αναζωπυρώσεων καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ευνοϊκό για έναρξη νέας εστίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πυρκαγιά έκαιγε ξερά χόρτα και πεύκα ενώ υπήρχαν και αναφορές πως είχε μπει στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου της εταιρείας Mortek πλησίον της Αττικής Οδού.

Πρώτος που εντόπισε την φωτιά ήταν ένας πυροφύλακας.

Μήνυμα του 112 - Κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον συνδράμουν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση της υπηρεσίας έκανε λόγο πως στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Επιπλέον, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του μετώπου, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγίας από το ύψος της οδού Ανοίξεως, του παραδρόμου της Αττικής Οδού και της οδού Ανθυπαστυνόμου Τσιμπουρά Νικολάου από το ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας έχει διακοπεί.

Μάλιστα, πολλοί οδηγοί βλέποντας την έκταση της φωτιάς σταμάτησαν με τα οχήματά τους παρατηρώντας με αγωνιά την εξέλιξη της επιχείρησης που έστησε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Flash.gr