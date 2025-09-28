Πάρις Ρούπος: «Αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα social media και ο... πόλεμος απόψεων για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan μετά τα προσβλητικά σχόλια που έκανε σε παράστασή του, όταν, μεταξύ άλλων, συσχέτισε την ελληνική σημαία με... βοθρολύματα.



Ο stand-up κωμικός χρησιμοποίησε σήμερα την πλατφόρμα X, προκειμένου ν' απαντήσει σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να γράψουν ότι η καταγωγή του είναι από την Αλβανία και γι' αυτό μίλησε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την ελληνική σημαία.



«Στα φασιστοσχόλια στα σόσιάλ μου, κυκλοφορεί ως φακτ από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να'χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας» έγραψε ο Πάρις Ρούπος σχετικά με τις επιθέσεις, κάτω από την ανάρτησή του, που πάντως συνεχίζονται...

Στα φασιστοσχόλια στα σόσιάλ μου, κυκλοφορεί ως φακτ από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να'χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας. — Paris Roupos (@ParisRoupos) September 28, 2025