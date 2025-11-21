Καλά νέα για τον 18χρονο Μάριο: Ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία

Μία πολύ θετική είδηση έρχεται από την Ιταλία για την υπόθεση του 18χρονου Μάριου, ο οποίος βρισκόταν στο Τορίνο για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Τα καλά νέα έκανε γνωστά μέσω ανάρτησής του στο X, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια - τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά».

Σημειώνεται ότι ο Μάριος είχε διακομιστεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο, μετά από απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Πριν την αναχώρησή του, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο στο Ρίο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille.

«Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο»

Με μια συγκινητική ανάρτησή της νωρίτερα σήμερα, η μητέρα του 18χρονου Μάριου αναφέρθηκε στη δοκιμασία που βιώνει ο γιος της ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.

Ανήμερα της γιορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζοντας την ονομαστική εορτή του γιου της, η μητέρα του Μάριου ράγισε καρδιές με το μήνυμά της στο Facebook.

Η Εύη Βέρρη, που βλέπει το παιδί της τους τελευταίους μήνες να δίνει μια τιτάνια μάχη, περιγράφει τις στιγμές στο νοσοκομείο και εκφράζει την πίστη ότι η Παναγία θα κάνει στον Μάριο το δώρο που τόσο λαχταρά.