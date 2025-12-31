Σοβαρό ατύχημα στην Κύπρο: Άνδρας πήγε να βοηθήσει σε παρκάρισμα και βρέθηκε σε ΜΕΘ

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στην Κύπρο 63χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τρίτης (30/12) σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του philenews.com, γύρω στις 11:30 π.μ. ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο εκκίνησε αιφνιδίως, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα του οδηγού να προσκρούσει σε παρακείμενο όχημα και κατά την επιστροφή της να εγκλωβίσει τον λαιμό του άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας, η οποία συνεχίζει τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.