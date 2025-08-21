Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές – Εντολή Κεφαλογιάννη για αυξημένη ετοιμότητα

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για γενική επιφυλακή σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, καθώς ο χάρτης προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο.

Συναγερμός έχει σημάνει για τις εξής περιοχές:

Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία)

Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια)

Αττική (μαζί με τα Κύθηρα)

Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία)

Κρήτη (Χανιά)

Πηγή: Πολιτική Προστασία/Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για τον δείκτη 4, με πρόσθετα μέτρα:

Εναέρια έμφορτη επιτήρηση

Μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα

Ενίσχυση τοπικών δυνάμεων με στελέχη του επιτελείου

Διπλασιασμός περιπόλων

Διάθεση μηχανημάτων έργου από τις Ένοπλες Δυνάμεις

«Καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία





Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.



Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.