40άρια και άνεμοι δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για φωτιές - Πού θα χτυπήσει ο καύσωνας εξπρές

Το κύμα καύσωνα που ξεκίνησε δειλά την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 αναμένεται να ενταθεί την Παρασκευή (22/08) με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται για την Παρασκευή (22/08), σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που έχει σημάνει συναγερμό σε Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς είναι πολύ υψηλός σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.



Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο καύσωνας δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από το Σάββατο (23/08) η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Πού αναμένονται 40άρια

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Οι περιοχές αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα πιέσουν τα όρια αντοχής των κατοίκων.

Σε αυξημένο συναγερμό η Πολιτική Προστασία

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για γενική επιφυλακή σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, καθώς ο χάρτης προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Παρασκευή (22/08).

Συναγερμός έχει σημάνει για τις εξής περιοχές:

Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία)

Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια)

Αττική (μαζί με τα Κύθηρα)

Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία)

Κρήτη (Χανιά)

Πηγή: Πολιτική Προστασία/Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για τον δείκτη 4, με πρόσθετα μέτρα:

Εναέρια έμφορτη επιτήρηση

Μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα

Ενίσχυση τοπικών δυνάμεων με στελέχη του επιτελείου

Διπλασιασμός περιπόλων

Διάθεση μηχανημάτων έργου από τις Ένοπλες Δυνάμεις

«Καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

30 φωτιές την Πέμπτη (21/08)

Συνολικά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.