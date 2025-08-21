Καιρός: Προ των πυλών ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Μετά τα μπουρίνια των τελευταίων ημερών, ο καιρός επανέρχεται στο καλοκαιρινό του προφίλ, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» και τους ειδικούς να αναφέρουν πως έρχεται το τελευταίο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα Πέμπτη (21/8), με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει έως και τους 37°C σε αρκετές περιοχές.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται αύριο Παρασκευή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να «αγγίξουν» τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Οι περιοχές αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα πιέσουν τα όρια αντοχής των κατοίκων.

Πότε θα υποχωρήσει η ζέστη

Παρά την ένταση του φαινομένου, το κύμα καύσωνα αναμένεται να έχει μικρή διάρκεια. Από το Σάββατο θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τη νέα θερμή εισβολή βραχύβια.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία σοβαρή δοκιμασία ζέστης πριν την οριστική αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (22/8)

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Διαποντίων νήσων - Παξών) και την Ήπειρο και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (23/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια ορεινά. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή (24/8)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα (25/8)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.