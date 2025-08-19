Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής τις τελευταίες ώρες

Οι ουρανοί άνοιξαν στην Αττική την Τρίτη 19 Αυγούστου και μια ευεργετική νεροποντή έπεσε και ξεδίψασε την πρωτεύουσα που το προηγούμενο διάστημα «έβρασε» από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα διαρκείας.

Η βροχόπτωση μάλιστα σε συγκεκριμένη γειτονιά της Αθήνας σημείωσε ρεκόρ, καθώς ήταν η μεγαλύτερη που έχει πέσει εδώ και έξι μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γκάζι καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (19/08), ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρήθηκαν σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και στην ηπειρωτική χώρα, με τα σημαντικότερα ύψη βροχής να σημειώνονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο, άλλα και στην Αττική.



Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη (20/08)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για αύριο Τετάρτη (20/08) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.