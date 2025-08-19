«Καμπανάκι» Λαγουβάρδου: 454.000 καμένα στρέμματα φέτος στη χώρα - 5η χειρότερη χρονιά στην 20ετία

Μια ανησυχητική πρώτη αποτίμηση για τις καμένες εκτάσεις από φωτιές τη φετινή χρονιά, παρουσιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παραθέτει διάγραμμα με τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, τονίζοντας ότι το 2025 κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση της περιόδου.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα ακόμα «καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την απειλή που επιφυλάσσει αυτή η κατάσταση για τον περιβαλλοντικό πλούτο της χώρας.

Πηγή: EFFIS - European Forest Fire Information System

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)

2007 2.717.000

2023 1.747.000

2021 1.307.000

2012 524.000

2025 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια».