Προειδοποίηση Κολυδά: Σε ποια περιοχή έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Ενίσχυση μελτεμιού την Κυριακή
Δείτε την εξέλιξη του καιρού μέχρι και την Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.
Την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών, μέσα από χάρτες, παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ συνιστά προσοχή ειδικά αύριο Παρασκευή (22/8) το πρωί, καθώς στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.
Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος σημειώνει:
«Πρόσκαιρη άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή όπου στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο μικρή υποχώρηση, ενώ ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εμφανής Κυριακή προς Δευτέρα που θα επικρατήσει μελτέμι.
Προσοχή αύριο το πρωί στην περιοχή Κέρκυρας Παξών όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες».