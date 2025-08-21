Προειδοποίηση Κολυδά: Σε ποια περιοχή έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Ενίσχυση μελτεμιού την Κυριακή

Την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών, μέσα από χάρτες, παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ συνιστά προσοχή ειδικά αύριο Παρασκευή (22/8) το πρωί, καθώς στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος σημειώνει:

«Πρόσκαιρη άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή όπου στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο μικρή υποχώρηση, ενώ ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εμφανής Κυριακή προς Δευτέρα που θα επικρατήσει μελτέμι.

Προσοχή αύριο το πρωί στην περιοχή Κέρκυρας Παξών όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες».