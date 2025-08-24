Καιρός: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα με βοριάδες έως και 7 μποφόρ

Ζεστός θα είναι ο καιρός και αύριο Δευτέρα 25 Αυγούστου με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.



Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 – 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 – 6 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά το μεσημέρι, και στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν μικρής έκτασης τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 – 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 – 4 μποφόρ.