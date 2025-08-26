Καιρός: Παραμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Με μελτέμια στο Αιγαίο συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς την Τρίτη 26 Αυγούστου δεν θα σημειωθούν αξιόλογες αλλαγές στην θερμοκρασία, ούτε βροχοπτώσεις.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην χώρα την Τρίτη. Μόνο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένεται να εκδηλωθούν αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένεται να φτάσει τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, σε «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένουν ορισμένες περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά Πελιποννήσου και δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (27/8)

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (28/8) και την Παρασκευή (29/8)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Φωτιές: Οι περιοχές που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Τα μελτέμια επιμένουν, όπως και ο κίνδυνος για να ξεσπάσουν μεγάλες φωτιές που μπορεί να δοκιμάσουν τις αντοχές της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Όσον αφορά για σήμερα, Τρίτη (26/8), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)