Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά - Καθυστερήσεις στο κέντρο

Επιστροφή στην «κανονικότητα» στους δρόμους της Αθήνας, καθώς μετά την επιστροφή των αδειούχων η κίνηση στο λεκανοπέδιο είναι αυξημένη.

Στο «κόκκινο» είναι ένα κομμάτι της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα της ανόδου, καθώς και της λεωφόρου Κηφισίας στην περιοχή του Ψυχικού και των Αμπελοκήπων.

Παράλληλα, με το πόδι «κολλημένο» στο φρένο είναι οι οδηγοί που κινούνται στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλόπουλου μπροστά από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται, επίσης, στο λιμάνι του Πειραιά.