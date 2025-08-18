«Πάρτυ» κεραυνών έσκισε τους ουρανούς - Καταγράφηκαν περισσότεροι από 5.000 στην Ελλάδα

Εξαιρετικά έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, με τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο να καταγράφει πάνω από 5.000 κεραυνούς που έπεσαν στην Ελλάδα.

Οι τοπικές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά συνοδεύτηκαν από πληθώρα κεραυνών, που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν και στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ανάλυση δεδομένων από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας (18/08) έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Δείτε live την κεραυνική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Φωτιές από κεραυνούς σε Αρκαδία και Θεσπρωτία

Στο μεταξύ, δύο νέες φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Θεσπρωτία εκδηλώθηκαν τις απογευματινές ώρες, πιθανότατα από κεραυνούς.



Η πρώτη εκδηλώθηκε στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.



Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερασοχωρίου του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.



Για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.



Και οι δύο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

54 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της Κυριακής (17/08) έως τις 18:00 της Δευτέρας (18/08), εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.