20.000 κεραυνοί στη Δυτική Ελλάδα: Ποιο είναι το φαινόμενο που «φώτισε» τους ουρανούς

Με εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έμοιαζαν οι ουρανοί πάνω από την Κέρκυρα, την Ήπειρο και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο (30/8) από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα.

Credits: meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Τι είναι το overshooting top

Οι ουρανοί ηλεκτρίστηκαν και παρήξαν τις χιλιάδες των ηλεκτρικών εκκενώσεων, εξαιτίας ενός φαινομένου που ονομάζεται overshooting top (ή penetrating top). Αυτό είναι ένας θόλο-σχηματισμός που προεξέχει από το «yunque» (ανιβέλλα) του cumulonimbus σύννεφου, συχνά φτάνοντας στη χαμηλή στρατόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει όταν η ανοδική ροή (updraft) είναι τόσο ισχυρή ώστε η ορμή της διαπερνά το επίπεδο της ροπής (equilibrium level), γνωστό ως τροπόπαυση.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η ανάλυση έδειξε ότι η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους ήταν –11,24 °C χαμηλότερα από τη θερμοκρασία στο επίπεδο της τροπόπαυσης, υποδηλώνοντας ότι το νέφος είχε ανέλθει έως και 1–3 km πέρα από την τροπόπαυση. Αυτή η τεράστια υπέρβαση αποτελεί δείκτη εξαιρετικά ισχυρής καταιγίδας, με εξαιρετική κινητική ενέργεια στο ανώτερο τροπόσφαιρα.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα.