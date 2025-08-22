Τρίκαλα: Φωτιά σε δασική έκταση - Μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στη Βάλια Κάλντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ μέσα σε πυκνή δασική έκταση μεταξύ των δήμων Μετεώρων και Μετσόβου, στην περιοχή Κακοπλεύρι. Η περιοχή που καίει η πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα δύσβατη και δύσκολα προσβάσιμη από οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε χθες, Πέμπτη (21/8), σε απομακρυσμένο μέρος και φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Παράλληλα, από την Πυροσβεστική δόθηκε εντολή για την απογείωση ενός ελικοπτέρου, ώστε να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς λόγω της δύσβατης μορφολογίας του εδάφους.

Λόγω της απότομης κλίσης της πλαγιάς που καίει η φωτιά, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου στην κορυφογραμμή, ενώ το ελικόπτερο κάνει στοχευμένες ρίψεις ώστε να περιορίσει την κίνηση της πυρκαγιάς.

Το δάσος στην περιοχή είναι πυκνό και γεμάτο ξερά κλαδιά και άλλη καύσιμη ύλη που μπορεί να ενισχύσει το πύρινο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, ώστε οι φλόγες να μην περάσουν την κορυφογραμμή, καθώς έτσι θα μπουν στον πυρήνα του εθνικού πάρκου στη Βάλια Κάλντα.