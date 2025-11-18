Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Το συγκεκριμένο διάταγμα αποτελεί επίσημη έγκριση της ενίσχυσης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ενέργεια αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς των πυροσβεστών και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης και της επιχειρησιακής ικανότητας του Σώματος.



Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου

«Με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 98/2025 (Α' 201), με βάση το οποίο μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Η ενέργεια αυτή είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονιμοποίηση τους υπεγράφη την Πέμπτη από τον Υπουργό και την επόμενη ημέρα είχε εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα σε ΦΕΚ.»