Φωτιά στην περιοχή Αγορά, στη Θεσπρωτία -Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας, το απόγευμα της Κυριακής.



Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο πεδίο βρέθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.



Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.



Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

