«Έβρασε» η Ελλάδα: Το φετινό ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ κι αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. Η μέση θερμοκρασία αυξάνεται συνεχώς, οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι και οι ωκεανοί εκπέμπουν SOS από την υπερθέρμανση.

Το καλοκαίρι που μόλις έφυγε, η χώρα μας βίωσε για ακόμη μία φορά ακραίες καιρικές συνθήκες, με καύσωνες διαρκείας. Το καλοκαίρι του 2025 μάλιστα ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι της Ελλάδας από το 1960, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος, τα οποία ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το καλοκαίρι του 2025 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο δεύτερος θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ως ο τέταρτος θερμότερος. Πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήταν ο Αύγουστος. Συνολικά, για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2025, οι 70 ήταν λίγο έως πολύ πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 για την ίδια εποχή.



Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2025 για ολόκληρη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ως το τρίτο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά +1.5°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή). Είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2021 και μόλις 0.3°C ψυχρότερο από το δεύτερο θερμότερο, το 2012. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το περσινό καλοκαίρι του 2024.

Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2.4°C από το 1960 έως το 2025.

meteo.gr

Πού έκανε την περισσότερη ζέστη

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κατάταξη του καλοκαιριού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με βάση τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού από το 1960 έως το 2025.

Παρατηρείται ότι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας, το καλοκαίρι του 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο από το 1960, ενώ στα ηπειρωτικά ήταν το τέταρτο θερμότερο.

Στην Κεντρική Μακεδονία, στον νομό Αττικής και στη νότια Πελοπόννησο καταγράφηκε το τρίτο θερμότερο. Λιγότερο θερμό ήταν σε περιοχές των Κυκλάδων, σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κρήτης.