Formula 1 2025 Grand Prix Ιταλίας: Ο Φερστάπεν κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ

Το τρόπαιο Χίμαιρα με τον αριθμό 1 σχεδιάστηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Nico Vascellari για την Pirelli και την Pirelli HangarBicocca για το νικητή και κατέληξε στα χέρια του Max Verstappen μετά το Ιταλικό Grand Prix.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή φέτος, μετά από αυτές στη Σουζούκα και στην Ίμολα, καθώς και η τρίτη του σε αυτόν τον αγώνα, μετά το 2022 και το 2023, όλες με την Red Bull Racing. Ήταν η 66η νίκη του Ολλανδού στην καριέρα του, ενώ η Αυστριακή ομάδα έχει πλέον 125 νίκες, πέντε από τις οποίες στη Μόντσα. Αυτός ο αγώνας καταγράφεται στα βιβλία των ρεκόρ ως το ταχύτερο Grand Prix της Formula 1 όλων των εποχών.

Magical Max in Monza ✨



Verstappen produced the greatest winning margin of 2025 so far - almost 20 seconds clear of P2! 💨#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5BMUr1lkqn — Formula 1 (@F1) September 11, 2025

Η μέση ταχύτητα του Verstappen ήταν 250,706 km/h, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει στη Μόντσα, ο Michael Schumacher το 2003 με μέση ταχύτητα 247,586 km/h. Μάλιστα, οι οδηγοί που τερμάτισαν από τη δεύτερη έως την έβδομη θέση σήμερα, ήταν και αυτοί κάτω από τον χρόνο του οδηγού της Ferrari.

Όπως και πριν από ένα χρόνο, οι δύο οδηγοί της McLaren ανέβηκαν στο βάθρο, με τον Lando Norris να είναι δεύτερος και τον Oscar Piastri τρίτος. Ο Άγγλος σημείωσε επίσης νέο απόλυτο ρεκόρ μέσης ταχύτητας, όταν έκανε τον ταχύτερο γύρο στον 53ο γύρο σε 1'20"901, με ταχύτητα 257,781 km/h.

How many Races in Italy have you won this year, Max? ✌️#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QRRYk44iNl — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 8, 2025

Ο ρόλος των ελαστικών

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε να ξεκινήσει το πρώτο μέρος με μέση γόμα, ενώ πέντε, οι Stroll, Gasly, Ocon, Hadjar και Albon, επέλεξαν τη σκληρή γόμα. Ο Lawson ήταν ο μόνος οδηγός που ξεκίνησε με μαλακή γόμα. Το ελαστικό C5 εμφανίστηκε ξανά στα τελευταία στάδια, όταν πέντε οδηγοί – οι Norris, Piastri, Stroll, Gasly και Ocon – το τοποθέτησαν για τους τελευταίους γύρους, έχοντας παρατείνει το αρχικό stint πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο.

Το μεγαλύτερο μέρος συνολικά διανύθηκε από τον Ocon, ο οποίος έκανε 51 γύρους με τα σκληρά ελαστικά, ενώ ο Norris έκανε τους περισσότερους με τη μέση γόμα, ολοκληρώνοντας 46 γύρους. Ο Lawson έκανε τους περισσότερους γύρους με τη μαλακή γόμα (9).

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ στη Μόντσα για το Ιταλικό Grand Prix, ένα ξεχωριστό γεγονός όχι μόνο για την Pirelli, αλλά και για τη Formula 1. Μια εβδομάδα πριν, στην Ολλανδία, φτάσαμε στο ορόσημο των 500 Grand Prix στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είμαστε η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία ελαστικών που το έχει καταφέρει.

Εδώ στη Μόντσα, θέλαμε να γιορτάσουμε αυτό το ορόσημο με τους συνεργάτες μας σε αυτήν την εκπληκτική πορεία: τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Formula 1, Stefano Domenicali, τον Πρόεδρο της FIA, Mohammed Ben Sulayem, μαζί με όλους τους οδηγούς και τους επικεφαλής των ομάδων» δήλωσε ο Marco Troncetti εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Pirelli.

Η στρατηγική των ομάδων



Σε αυτό το Grand Prix, όλη η δράση συμπυκνώθηκε στους πρώτους γύρους, με τους οδηγούς να προσπερνούν και να ξανα-προσπερνούν ο ένας τον άλλο με συναρπαστικές κινήσεις. Στη συνέχεια, μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, ο αγώνας έγινε πολύ γραμμικός με όλους τους οδηγούς να προσπαθούν να επεκτείνουν το πρώτο τους μέρος όσο το δυνατόν περισσότερο, ανάλογα με τις γόμες που είχαν επιλέξει για την εκκίνηση.

Σε αντίθεση με πέρυσι, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης. Σ’ αυτή την πολύ λεία επιφάνεια της πίστας, η πτώση της απόδοσης ήταν σχεδόν μηδενική. Αυτό σήμαινε ότι όλοι οι οδηγοί μπορούσαν λίγο-πολύ να επιλέξουν τη στιγμή που θα έμπαιναν για πιτ στοπ με βάση τη θέση τους στην πίστα, ενώ άλλοι ρισκάρισαν πηγαίνοντας πολύ πιο μακριά από το παράθυρο που είχε προβλεφθεί, θρέφοντας την ελπίδα ενός αυτοκινήτου ασφαλείας, μην έχοντας τίποτα να χάσουν. Είδαμε μερικές περιπτώσεις εμφάνισης μετατόπισης γόμας στον μπροστινό άξονα, αλλά όχι αρκετές για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του μονοθεσίου. Όσον αφορά στη φθορά, είναι σαφές ότι οι οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο των 40 γύρων στο πρώτο μέρος πλησίασαν πολύ ή σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπέρασαν ακόμη και το όριο φθοράς, αλλά χωρίς να χάσουν σε απόδοση.

