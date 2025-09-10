Σένα–Πρόστ, Χάμιλτον–Αλόνσο, Νόρις–Πιάστρι: Οι «εμφύλιοι» της McLaren

Η ομάδα της McLaren υπήρξε το σκηνικό μερικών από τις πιο θρυλικές και έντονες κόντρες ανάμεσα στους οδηγούς της, στην ιστορία της Formula 1. Τι γίνεται τώρα; Οι οδηγοί αλλάζουν; Μήπως οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θυσιάσουν τις φιλοδοξίες τους για να… κερδίσει η ομάδα ή το πάθος τους για τη νίκη θα τους κάνει εχθρούς.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ Λάντο Νόρις (αριστ) Όσκαρ Πιάστρι (δεξ).

Σύμφωνα με τον team manager Andrea Stella, η McLaren χτίζει πάνω στη συνεργασία και τη πειθαρχία. Δεν είναι πια η ομάδα των εκρήξεων και των «εμφυλίων». Είναι η ομάδα της τάξης, του υπολογισμού, της συλλογικής επιτυχίας. Μακάρι να έχει δίκιο. Βέβαια αυτή η επιλογή μπορεί να φέρνει αποτελέσματα, αλλά ίσως στερεί κάτι από το ακατέργαστο συναίσθημα που κάποτε έκανε τη Formula 1 να μοιάζει με αρένα.

Σένα - Προστ: Η προδοσία που άναψε φωτιές

Στα τέλη των ’80s, η McLaren έγινε θέατρο μιας από τις πιο δραματικές συγκρούσεις της Formula 1. Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ ξεκίνησαν ως σύμμαχοι, αλλά κατέληξαν άσπονδοι εχθροί. Το 1989 στην Ίμολα, είχαν δώσει όρκο τιμής: όποιος έπαιρνε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή δεν θα δεχόταν επίθεση. Ο Προστ ξεκίνησε καλύτερα, αλλά στην επανεκκίνηση ο Σένα πέρασε μπροστά, σπάζοντας τη συμφωνία. Ο Γάλλος ένιωσε προδομένος.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ: Άιρτον Σένα

Η κορύφωση ήρθε στη Σουζούκα: Συγκρούστηκαν, ο Προστ εγκατέλειψε, ο Σένα κέρδισε αλλά αποκλείστηκε. Έναν χρόνο μετά, ο Βραζιλιάνος πήρε την εκδίκησή του, χτυπώντας επίτηδες τον Γάλλο στην πρώτη στροφή. Ήταν πόλεμος. Δύο τιτάνες έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για τη δόξα.

Χάμιλτον – Αλόνσο: Ο πόλεμος του pit-stop

Δύο δεκαετίες αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε. Το 2007, ο «πρωτάρης» Λιούις Χάμιλτον και ο δις πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο έφεραν τη McLaren ξανά στο χείλος της διάλυσης.

Στην Ουγγαρία, ο Αλόνσο κράτησε εσκεμμένα τον Χάμιλτον στα πιτς, εμποδίζοντάς τον να κάνει ένα γρήγορο γύρο. Τιμωρήθηκε με ποινή, αλλά η ζημιά είχε γίνει: Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο χάθηκε, η ένταση ξεχείλισε.

Φωτογραφία αρχείου: McLaren F1

Η μάχη τους ήταν τόσο καταστροφική που η McLaren έχασε το πρωτάθλημα για μόλις έναν βαθμό. Ο Αλόνσο έφυγε στο τέλος της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του στάχτες.

Νόρις Πιάστρι: Η θυσία για την ομάδα

Το 2025, η McLaren μοιάζει να είναι κυρίαρχος. Στη Monza, ο Oscar Piastri, παρότι είχε κερδίσει μία θέση στον αγώνα, άφησε τον Λάντο Νόρις να περάσει, υπακούοντας στην εντολή της ομάδας. Ο Νόρις είχε χάσει χρόνο με αργό πιτ στοπ και η ομάδα δεν ήθελε να χαθεί το πλεονέκτημα. Για κάποιους, αυτή ήταν η απόδειξη ότι η McLaren έχει ωριμάσει, βάζοντας την ομάδα πάνω από τους εγωισμούς. Για άλλους, ήταν μια απογοητευτική υπενθύμιση ότι οι εποχές των μονομαχιών και του πάθους έχουν χαθεί.

Από το πάθος στην πειθαρχία

Η McLaren του χθες έλαμπε μέσα από προδοσίες, εκδικήσεις και συγκρούσεις τιτάνων. Η McLaren του σήμερα κερδίζει με στρατηγική, πειθαρχία και θυσίες των οδηγών της; Ή ο Πιάστρι περιμένει να του επιστραφεί η χάρη.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ McLaren Λάντο Νόρις

Για πολλούς είναι η εικόνα μιας ομάδας που προσαρμόζεται στους καιρούς: Πιο δυνατή, πιο αποτελεσματική, αλλά ίσως λιγότερο συναρπαστική για όσους νοσταλγούν τις φωτιές που κάποτε έκαναν τη Formula 1 να μοιάζει με προσωπικό δράμα σε παγκόσμια σκηνή.