Formula 1 2025 Grand Prix Ολλανδίας: Ο Πιάστρι βλέπει τίτλο

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο νικητής του Ολλανδικού Grand Prix. Μία σημαντική νίκη για τη "μάχη" του πρωταθλήματος, καθώς δημιουργεί ένα προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του Νόρις. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν που δεν το βάζει κάτω και πιέζει για καλές εμφανίσεις. Όμως η προσοχή όλη είναι στραμένη στον Χάτζαρ στην τρίτη θέση. Ο οδηγός των Racing Bulls είναι ο δεύτερος πρωτοεμφανιζόμενος οδηγός που θα κατακτήσει το podium φέτος, μετά τον Αντονέλι στον Καναδά.

Παρά τις πολλές επανεκκινήσεις και την απειλή του Νόρις, ο Πιάστρι έδειξε εμπειρία σε αυτό το Grand Prix. Ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι το τέλος, σε μια πραγματικά πρωταθλητική εμφάνιση.



Ο κινητήρας της McLaren πρόδοσε τον Νορις που εγκατέλειψε τον αγώνα. Τέλος απογοήτευση για την Ferrari που είδε τους δύο οδηγούς της εκτός

Περισσότερα σε λίγο