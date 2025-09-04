Formula 1 Grand Prix Ολλανδίας: Οι νικητές και οι… ηττημένοι

Το Ολλανδικό Grand Prix της Formula 1 ήταν συναρπαστικό και γεμάτο δράση με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει τη νίκη. Έχοντας ξεκινήσει από την pole position, πέτυχε επίσης τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας έτσι το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Ήταν η ένατη νίκη για τον Αυστραλό, που ισοφάρισε έτσι τον συμπατριώτη του και μάνατζέρ του, Μαρκ Γουέμπερ, αλλά και τον έτερο οδηγό της McLaren Λάντο Νόρις, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Ήταν η 201η νίκη για τη McLaren, και η πέμπτη της στο Ζάντφορτ.

Champagne cam is back! 📸



A unique view of those podium celebrations in Zandvoort 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/JB3N7yfePG — Formula 1 (@F1) September 1, 2025

Ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου. O οδηγός της Red Bull είχε ν’ ανέβει στο podium, από το Grand Prix του Καναδά. Ήταν το πέμπτο του συνεχόμενο βάθρο στο Ζάντφορτ με τρεις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις.

Στην τρίτη θέση, ο Ισάκ Χαντζάρ (Racing Bulls) εξασφάλισε το πρώτο του βάθρο. Έγινε έτσι ο νεότερος Γάλλος οδηγός που έχει ανέβει στο βάθρο και ο πέμπτος νεότερος στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 20 ετών, 11 μηνών και τριών ημερών. Ήταν η πρώτη φορά που η Ιταλική ομάδα (RB) ανέβηκε στο podium μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν το 2021. Τότε είχε τερματίσει τρίτος ένας άλλος Γάλλος οδηγός, ο Πιέρ Γκαζλί.

Τα ελαστικά στην πίστα

Χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες στην εκκίνηση. Για την αρχική φάση του αγώνα, 14 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα (Medium), τέσσερις τη μαλακή (Soft) και δύο τη σκληρή (Hard).

Η σκληρή γόμα C2 ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, καλύπτοντας σχεδόν το 50% του συνόλου των γύρων που ολοκληρώθηκαν (658 γύροι, 48,28%), ακολουθούμενη από τη μέση γόμα (399 γύροι, 29,27%) και τη μαλακή (306 γύροι, 22,45%). Τη μεγαλύτερη απόσταση κάλυψε ο Μπίρμαν (Haas), έκανε 53 γύρους με τη σκληρή γόμα. Ο Φερστάπεν διένυσε τους περισσότερους γύρους με τη μεσαία (30) και ο Λόσον τους περισσότερους με τη μαλακή γόμα (25).



Οι νικητές και οι χαμένοι στην Ολλανδία

Από θρίλερ, θρίαμβος – Η νίκη του Όσκαρ Πιάστρι και η καταστροφή του Λάντο Νόρις. Αυτό που φαινόταν σαν ένας «εύκολος» αγώνας με μία μόνο αλλαγή ελαστικών, μετατράπηκε σε ένα γεμάτο ανατροπές και συμβάντα Grand Prix, με αρκετές εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Όσκαρ Πιάστρι διατήρησε την ψυχραιμία του και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, την ώρα που ο ομόσταυλος και βασικός του αντίπαλος για τον τίτλο, Λάντο Νόρις, έζησε μια βραδιά εφιάλτη.

Νικητής: Όσκαρ Πιάστρι

Η φόρμα μπορεί να λένε πως δεν παίζει πάντα ρόλο, αλλά ο Πιάστρι γύρισε από τις καλοκαιρινές διακοπές πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ο Αυστραλός έδειχνε σε δεύτερο ρόλο πίσω από τον Νόρις στο μεγαλύτερο μέρος του τριημέρου, αλλά μελετώντας τα δεδομένα του teammate του βρήκε τον τρόπο να βελτιώσει τους γύρους του την κρίσιμη στιγμή. Έτσι, με διαφορά μόλις 0.012 δευτ. του «έκλεψε» την pole position.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Όσκαρ Πιάστρι ο νικητής του αγώνα. Έχοντας ξεκινήσει από την pole position, πέτυχε επίσης τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας έτσι το πρώτο Grand Slam της καριέρας του.

Από τη στιγμή που βγήκε μπροστά τόσο από τον Νόρις όσο και από τον Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη στροφή, δεν έδειξε ποτέ να απειλείται. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν και πολλές στρατηγικές επιλογές που θα έδιναν στον Νόρις την ευκαιρία για μια «κλοπή» όπως στη Βουδαπέστη.

Όμως το φαινομενικά σίγουρο «1-2» για τη ΜακΛάρεν μετατράπηκε σε σημείο καμπής στη μάχη του τίτλου, όταν το μονοθέσιο του Νόρις παρέδωσε πνεύμα επτά γύρους πριν το τέλος, καλυμμένο από καπνούς. Ο Πιάστρι πλέον κρατά γερά το πάνω χέρι στο πρωτάθλημα.

Χαμένος: Λάντο Νόρις

Ο Νόρις προσπάθησε να δείξει ψυχραιμία στις δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής: «Δεν έφταιγα εγώ, έτσι είναι οι αγώνες». Σωστά όλα, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή. Όλη η δουλειά που είχε κάνει πριν τη διακοπή για να πλησιάσει τον Πιάστρι, χάθηκε μέσα σε λίγους γύρους.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Με τη διαφορά στο πρωτάθλημα να είναι στους 34 βαθμούς, από τον Πιάστρι, ο Νόρις πρέπει να κάνει εννέα σχεδόν τέλειους αγώνες στη σειρά για να κερδίσει πάλι τον τίτλο.

Στο Ζαντβόρτ δεν έκανε ουσιαστικά λάθη. Έχασε την pole για μόλις 0.012 δευτ. – το απέδωσε σε μια ριπή ανέμου – και στον αγώνα δέχτηκε επίθεση από τον Φερστάπεν στην εκκίνηση, αλλά πήρε πίσω τη θέση του με ένα δυνατό προσπέρασμα. Η μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον Πιάστρι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Με τη διαφορά πλέον στους 34 βαθμούς, όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι κατά του. Αυτό σημαίνει ότι ο Νόρις πρέπει να κάνει εννέα σχεδόν τέλειους αγώνες στη σειρά – κάτι που δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλλα, πιστεύει πως o ρόλος του «αουτσάιντερ» μπορεί να τον βοηθήσει. Θα φανεί αν έχει δίκιο.

Νικητής: Ισάκ Χαντζάρ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση στη Red Bull από το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, και ο Ισάκ Χαντζάρ τη διεκδικεί από το δεύτερο μισό της σεζόν με τον καλύτερο τρόπο: Τέταρτος στις κατατακτήριες, και για πολλή ώρα κρατούσε γερά κόντρα στον Τζορτζ Ράσελ με τη Μερσέντες και τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Φεράρι



Isack Hadjar becomes the fifth-youngest podium finisher in Formula 1 history... and all four who beat him to it are on the current grid! 🤯👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/4Os8XQEKUA — Formula 1 (@F1) September 2, 2025

Τυχερός; Ίσως, αφού ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο λόγω της εγκατάλειψης του Νόρις. Όμως το άξιζε, τόσο ο ίδιος με την αλάνθαστη οδήγησή του, όσο και η μικρή ομάδα του, που γιορτάζει μόλις το έκτο podium στην ιστορία της. Ο 20χρονος δεν έδειξε στιγμή ότι δεν ανήκει ανάμεσα στους «μεγάλους», ενώ μάλιστα κάποια στιγμή έμοιαζε ικανός να πιέσει και τον Φερστάπεν.

Χαμένοι: Ferrari

Η Ferrari ξεκίνησε από την 6η και 7η θέση, χωρίς πολλές προοπτικές. Όμως η κακή μέρα έγινε χειρότερη. Στην αρχή, η βροχή οδήγησε τον Λιούις Χάμιλτον εκτός πίστας στη στροφή 3, με αποτέλεσμα το ατύχημά του να καταστρέψει τον αγώνα του Σαρλ Λεκλέρ.

Η βροχή οδήγησε τον Λιούις Χάμιλτον εκτός πίστας στη στροφή 3

Ο Μονεγάσκος μπήκε για αλλαγή ελαστικών πριν βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, χάνοντας έτσι πολύ χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να περάσει τον Ράσελ, ο Λεκλέρ είχε επαφή – περιστατικό που ούτε καν εξετάστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αργότερα, η στρατηγική της Ferrari να «αντιγράψει» την τολμηρή κίνηση του νεαρού Αντρέα Κίμι Αντονέλι με φρέσκα μαλακά ελαστικά γύρισε μπούμερανγκ, αφήνοντας τον Λεκλέρ εκτός βαθμών. Τελικά, ο Μονεγάσκος παρακολούθησε τους τελευταίους γύρους… καθισμένος σε έναν αμμόλοφο.