Formula 1 Grand Prix Ιταλίας: Ο Φερστάπεν ξεκινά π΄ρωτος

Με μια εντυπωσιακή τελευταία προσπάθεια, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την pole position για τη Red Bull στο Grand Prix της Ιταλίας, αφήνοντας τις δύο McLaren στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ολλανδός εμφανίστηκε δυναμικά στο Q2, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στο μεσαίο σκέλος των κατατακτήριων, χάρη στην επιλογή της Red Bull να «μειώσει» την αεροδυναμική αντίσταση στο μονοθέσιο. Έτσι ήταν γρήγορος στα κομμάτια που ανέπτυσε υψηλή ταχύτητα κάτι που του έδωσε πλεονέκτημα.

Τι έγινε με τις McLaren;

Ο Λάντο Νόρις δυσκολεύτηκε στο Q2, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έναν γύρο και να ακολουθήσει την τακτική της «σίγουρης προσπάθειας» πριν το τελευταίο του πέρασμα. Τελικά, με έναν γρήγορο γύρο στο φινάλε, έσωσε την πρόκριση και βρέθηκε στη μάχη για την pole. Στο Q3, αν και αρχικά έμεινε μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Φερστάπεν, βελτίωσε σημαντικά τον χρόνο του με 1:18.869. Ωστόσο, ο Φερστάπεν απάντησε αμέσως με 1:18.792, ανατρέποντας την περσινή κακή εικόνα της Red Bull στη Monza και επιστρέφοντας στην κορυφή.

Τρίτος ταχύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, λιγότερο από δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Νόρις, και θα εκκινήσει δίπλα στον Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari σταμάτησε στο 1:19.007 στον πρώτο του γύρο στο Q3 και δεν κατάφερε να βελτιώσει, απογοητεύοντας το κοινό της Scuderia.



Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ ακολούθησαν στην πέμπτη και έκτη θέση, με τον Ράσελ να μην έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει μεσαία γόμα, όπως ζήτησε. Ο νεαρός Αντρέα Κίμι Αντονέλι έκανε σπουδαία εμφάνιση και πήρε την έβδομη θέση, μπροστά από τους Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, Φερνάντο Αλόνσο και Γιούκι Τσουνόντα, που έκλεισαν τη δεκάδα. Ο Τσουνόντα μάλιστα βοήθησε τον Φερστάπεν στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3.



Στον αντίποδα, ο Όλιβερ Μπέαρμαν με Haas αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή στο Q2, μόλις τρία δέκατα πίσω από τον καλύτερο χρόνο του Φερστάπεν. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber βρέθηκε ξανά πίσω από τον νεοφερμένο ομόσταυλό του, Μπορτολέτο.



Η Williams δεν επιβεβαίωσε τις υποσχέσεις των ελεύθερων δοκιμών, με τους Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον να μένουν στη 13η και 14η θέση. Ο Εστεμπάν Οκόν σταμάτησε επίσης στο Q2.



Ο Ίζακ Χάτζαρ, μετά το βάθρο του στη Ζαντβόρτ, αποκλείστηκε από το Q1, παρά το ότι ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον καλύτερο γύρο του Ράσελ. Ο Άλμπον τον πέταξε εκτός δεκαπεντάδας για μόλις 0,08 δευτερόλεπτα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει ψηλότερα από τη 15η θέση. Ο Χάτζαρ ούτως ή άλλως θα εκκινήσει με ποινή λόγω αλλαγής εξαρτημάτων στον κινητήρα.



Ο Λανς Στρολ βελτίωσε τον τελευταίο του γύρο, αλλά παρέμεινε εκτός δεκαπεντάδας. Το ίδιο συνέβη και με τους δύο οδηγούς της Alpine, Φράνκο Κολαπίνο και Πιερ Γκασλί. Τελευταίος έμεινε ο Λίαμ Λόσον, που εγκατέλειψε την τελική του προσπάθεια.