Formula1 2025 Grand Prix Ιταλίας : Κυριαρχία Φερστάπεν, δεύτερος ο Νόρις

Ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε ξανά την ανωτερότητά του στη Formula 1, κατακτώντας με εμφατικό τρόπο τη νίκη (η 3η για φέτος) στο Γκραν Πρι της Ιταλίας, τον ταχύτερο αγώνα στην ιστορία του σπορ. Δεύτερος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, έπειτα από μία εσωτερική ανακατάταξη στη McLaren που συζητήθηκε αρκετά. Ο Βρετανός οδηγός είχε παραχωρήσει νωρίς στον αγώνα τη θέση του στον Όσκαρ Πιάστρι, καθώς και οι δύο είχαν επιλέξει να καθυστερήσουν τα πρώτα τους pit stops. Ωστόσο, μία αργή αλλαγή ελαστικών του Νόρις άλλαξε τα δεδομένα, με την ομάδα να αποφασίζει να επαναφέρει την αρχική σειρά, ζητώντας από τον Πιάστρι να τον αφήσει να περάσει ξανά στη δεύτερη θέση.

Ο αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Νόρις πίεσε σκληρά τον Φερστάπεν, φτάνοντας μάλιστα να το προσπεράσει για λίγο, όταν ο Ολλανδός αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη θέση του λόγω επαφής τους στην πρώτη στροφή. Όμως, μόλις στον τέταρτο γύρο, ο Φερστάπεν ανέκτησε το προβάδισμα και από εκεί κι έπειτα άρχισε να «χτίζει» διαφορά με γρήγορους γύρους, ξεφεύγοντας σταθερά από τον ανταγωνισμό. Με μοναδικό pit stop στον 37ο γύρο, άλλαξε σε σκληρή γόμα και έφτασε στον τερματισμό με άνετο προβάδισμα 19,2 δευτερολέπτων.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η στιγμή της επαφής Φερστάπεν-Νόρις

Η στρατηγική της McLaren να καθυστερήσει τις αλλαγές ελαστικών για πιθανή εμφάνιση αυτοκινήτου ασφαλείας δεν απέδωσε. Μάλιστα στο pit stop ο Βρεττανός καθυστέρησε ο Αυστραλός πέρασε δεύτερος αλλά η ομάδα ζήτησε να αλλάξουν θέσεις φ'ερνοντας τον Νόρις στη δεύτερη θέση και τον Πιάστρι στην τρίτη.

Τέταρτος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, που έδωσε όμορφη μάχη με τον Πιάστρι στους πρώτους γύρους. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την πέμπτη θέση, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ανέκαμψε από ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση (ξεκίνησε 10ος).

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ο Λεκλερκ έφερε την Ferrari ( με τα χρώματα από την 50η επέτειο του τίτλου του Νίκι Λάουντα) στην τέταρτη θέση,

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον, Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, Ισάκ Χάτζαρ και ο Κάρλος Σάινθ, που είχε επαφή με τον Όλι Μπέαρμαν χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η Μόντσα έδωσε ξανά έναν εντυπωσιακό αγώνα, αλλά η εικόνα στο βάθρο ήταν γνώριμη και έφερε αναμνήσεις από παλαιότερες εποχές. Ο Φερστάπεν στην κορυφή και οι υπόλοιποι να προσπαθούν να ακολουθήσουν.