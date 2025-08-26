Η Cadillac μπαίνει στη Formula 1 με Bottas και Perez στο τιμόνι για το 2026

Η Cadillac επισημοποίησε την είσοδό της στη Formula 1 για το 2026 και θα ξεκινήσει με δύο έμπειρα ονόματα στο τιμόνι: Τον Valtteri Bottas και τον Sergio Perez.

Όπως είχε ήδη κυκλοφορήσει στα paddocks, η νέα ομάδα της General Motors ποντάρει στην εμπειρία για την απαιτητική πρώτη της χρονιά στο grid. Ο Bottas και ο Perez, με χρόνια παρουσίας και δεκάδες βάθρα, επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Bottas, με 246 εκκινήσεις, 67 βάθρα και 10 νίκες (όλες με τη Mercedes), είχε αποχωρήσει από τη Sauber στο τέλος του 2024 και επέστρεψε προσωρινά στη Mercedes ως οδηγός δοκιμών. Πλέον, παίρνει επίσημα θέση στο τιμόνι της Cadillac.



«Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με την ομάδα, κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό – φιλόδοξο αλλά με γερά θεμέλια», δήλωσε ο Φινλανδός. «Δεν είναι απλώς άλλο ένα project. Είναι ένα μακροπρόθεσμο όραμα και νιώθω τυχερός που μπορώ να συμμετέχω από το μηδέν, διαμορφώνοντας κάτι που ανήκει πραγματικά στη Formula 1. Η Cadillac έχει μεγάλη ιστορία στους αμερικανικούς αγώνες, και το να τη βοηθήσω να μπει στην παγκόσμια σκηνή είναι τιμή για μένα. Είμαι ευγνώμων και στη Mercedes για τη στήριξή της σε αυτό το νέο ξεκίνημα.»

Ο Sergio Perez, από την άλλη, έμεινε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull, ύστερα από μια δύσκολη σεζόν δίπλα στον Verstappen. Στα 35 του, ο Μεξικανός επιστρέφει με φρέσκια διάθεση, κουβαλώντας 281 εκκινήσεις, 6 νίκες και 39 παρουσίες στο βάθρο.



«Το να ενταχθώ στην ομάδα της Cadillac είναι ένα εντελώς νέο και συναρπαστικό κεφάλαιο για μένα», είπε ο Perez. «Από τις πρώτες μας συζητήσεις ένιωσα το πάθος και την αποφασιστικότητα αυτής της προσπάθειας. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε μια ομάδα που χτίζεται απ’ την αρχή με στόχο να πρωταγωνιστήσει με τον καιρό. Η Cadillac είναι ένα ιστορικό όνομα και η ευθύνη να τη φέρουμε στη Formula 1 είναι μεγάλη – αλλά είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Μαζί με τον Valtteri, μπορούμε να χτίσουμε κάτι δυνατό και να εκπροσωπήσουμε με περηφάνια όλη την αμερικανική ήπειρο.»

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η Cadillac δείχνει αποφασισμένη να κάνει αισθητή την παρουσία της από την πρώτη σεζόν.