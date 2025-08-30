Formula 1 2025 Grand Prix Ολλανδίας: Σαν να μην πέρα σε μιά 'μέρα

Εντυπωσιακή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές του Ολλανδικού Grand Prix. Ο Πιάστρι πήρε την pole position μόλις για 0,012” μπροστά από τον Νόρις. Η επίδοσή του –μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερη– δείχνει πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στη μάχη των κορυφαίων οδηγών της Formula 1 το 2025.

Η μάχη κορυφώθηκε στο Q3, όταν ο Πιάστρι σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:08.662, με ελάχιστα ταχύτερους χρόνους στον πρώτο και στον τρίτο χρονομετρημένο τομέα σε σχέση με τον Νόρις. Παρά την προσπάθεια και των δύο καμία βελτίωση δεν ήρθε, αφήνοντας τον Αυστραλό στην κορυφή. Αυτή ήταν η πέμπτη pole position της σεζόν για τον Πιάστρι, έναντι τεσσάρων του Βρετανού συναθλητή του, ενώ η μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών είναι μόλις εννέα βαθμοί.

Το ενδιαφέρον δεν σταματά όμως στους δύο της McLaren. Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά τη σπουδαία ώθηση από το κοινό του στο Ζάντβορτ, δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο του δευτερολέπτου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Αρχικά είχε μείνει τέσσερα δέκατα πίσω, όμως στον τελευταίο του γύρο βρήκε ρυθμό, ειδικά στον δεύτερο τομέα. Δίπλα του στην εκκίνηση θα βρεθεί ο νεαρός Ίσακ Χάντζαρ με τη Racing Bulls, ο οποίος εντυπωσίασε με εξαιρετικό γύρο που τον έφερε στην τέταρτη θέση, εκτοπίζοντας τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes στην πέμπτη. Οι διαφορές ανάμεσα στους πέντε πρώτους ήταν εντυπωσιακά μικρές: από την κορυφή μέχρι τον Ράσελ η απόσταση ήταν λιγότερη από επτά δέκατα του δευτερολέπτου, κάτι που προμηνύει έναν συναρπαστικό αγώνα.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να ξεπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον στην τελική του προσπάθεια, κατακτώντας την έκτη θέση, με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή να μένει έβδομος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Λίαμ Λόουσον με τη δεύτερη Racing Bulls, ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams και ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin.



Η McLaren δείχνει με αυτή τη διπλή παρουσία στην πρώτη σειρά της εκκίνησης ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της σεζόν, όμως οι ελάχιστες διαφορές ανάμεσα στους πρωτοπόρους αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για έναν από τους πιο αμφίρροπους αγώνες της χρονιάς.