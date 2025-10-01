Formula 1 2025: Τα 5 κρίσιμα σημεία του Grand Prix στη Σιγκαπούρη

Ποια είναι τα 5 κρίσιμα σημεία που αξίζει να δούμε πριν το Grand Prix στη Σιγκαπούρη;

Η αναγέννηση του Μαξ Φερστάπεν και η αμφισβήτηση του τίτλου

Οι πρόσφατες εμφανίσεις του Φερστάπεν έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το αν μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Με μια 2η θέση και δύο συνεχόμενες νίκες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η Red Bull φαίνεται πως έχει βρει την ισορροπία με την RB21. Οι αναβαθμίσεις που έγιναν στην Ιταλία και στο Αζερμπαϊτζάν ήταν καθοριστικές — αλλά η πραγματική δοκιμασία θα έρθει στις αργές στροφές της Σιγκαπούρης, σενάριο όπου η RB21 είχε δείξει πως δυσκολεύεται.

Φωτογραφία: 2024 F1 Reuters Grand Prix Σιγκαπούρης Max Verstappen

Πρόκληση για τη McLaren η αξιοπιστία και τα λάθη στα pit stops

Η McLaren φέτος αποδείχθηκε ανταγωνιστική δύναμη, αλλά τα προβλήματα αξιοπιστίας και κάποια λάθη στα pit stops έχουν «χαλάσει» την εικόνα της. Ο Λάντο Νόρις είχε δύο αργά pit stop, και το μονοθέσιο δυσκολεύτηκε με τη ρύθμιση στο Άζερμπαϊτζάν, κάτι που οδήγησε και σε ατυχήματα για τον Όσκαρ Πιάστρι. Η ικανότητα της ομάδας να ξεπεράσει αυτές τις αδυναμίες θα είναι το κρίσιμο κομμάτι στη Σιγκαπούρη.

Οι δύσκολες στιγμές της Ferrari και η πτώση στους βαθμούς

Η Ferrari συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ήδη η Mercedes την έχει αφήσει πίσω έχοντας στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Στο Αζερμπαϊτζάν, και οι δύο Ferrari βρέθηκαν εκτός της πρώτης επτάδας, κάτι που δείχνει ότι οι νέες αναβαθμίσεις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει νίκη φέτος — και αν δεν βρουν λύσεις σύντομα, κινδυνεύουν να ολοκληρώσουν άλλη μία σεζόν χωρίς νίκη.

Η μοναδική δοκιμασία της Σιγκαπούρης για όλες τις ομάδες

Το Grand Prix στη Σιγκαπούρη δεν είναι μια απλή διοργάνωση — το ευμετάβλητο πρόγραμμα του αγώνα, η υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η πίεση των φωτισμένων δρόμων κάνουν τη Marina Bay ειδική πρόκληση. Ο συνδυασμός από μεγάλες ευθείες και σφιχτές στροφές απαιτεί ακρίβεια και ευελιξία από οδηγούς και ομάδες.

Τι αλλάζει για το 2025

Ο αγώνας θα γίνει σε 62 γύρους, καλύπτοντας συνολική απόσταση 306,143 χλμ. Επίσης, άλλαξε το όριο ταχύτητας στο pit lane (δηλαδή η ταχύτητα που πρέπει να έχουν τα μονοθέσια στο σημείο αλλαγής ελαστικών) από 60 σε 80 χλμ/ώρα στο φετινό αγώνα.

Η πίστα έχει ιστορικό ότι όποιος παίρνει την pole (την καλύτερη θέση εκκίνησης) έχει μεγάλο προβάδισμα — κάτι που κάνει τις κατατακτήριες δοκιμές ακόμη πιο κρίσιμες.

When drivers do jobs that aren't their actual jobs at the Singapore Grand Prix 😲👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1uRVep8vkj — Formula 1 (@F1) October 1, 2025

Η κλιμάκωση της μάχης τίτλου

Καθώς η σεζόν προχωρά, η μάχη για τον τίτλο γίνεται όλο και πιο έντονη. Η Red Bull, η McLaren και η Ferrari έχουν η καθεμία τα δικά της εμπόδια, και η Σιγκαπούρη θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο καμπής. Οι ομάδες θα πρέπει να πιάσουν την κορυφαία απόδοση τους για να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες του Marina Bay Street Circuit — και να κόψουν το δρόμο στον αντίπαλο.

The first time was so nice, he's done it five more times in consecutive seasons 🤩



Max is also joint second in the all-time number of Grand Slams in F1 💪#F1 pic.twitter.com/rCDKLZoAbf — Formula 1 (@F1) September 25, 2025

Αναβαθμίσεις και τεχνικές βελτιώσεις

Πολλές ομάδες έχουν «φέρει» μικρές αλλά σημαντικές αναβαθμίσεις — όπως αλλαγές στη γεωμετρία των πτερύγων, βελτιώσεις στο diffuser και στους αεραγωγούς φρένων — για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στη Σιγκαπούρη.

Η McLaren ειδικά έχει εφαρμόσει ένα εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων για τον αγώνα αυτό, με αλλαγές στα sidepods, στο κάλυμμα του κινητήρα, στο πάτωμα και στα φρένα — στόχος να βελτιώσει την απόδοση σε αργές στροφές.

Στην ιστορία του Singapore Grand Prix μόνο μία φορά τα τελευταία χρόνια η Red Bull έχει κερδίσει και όχι με τον Φερστάπεν.

Το 2024, η Σιγκαπούρη είδε την προσθήκη της τέταρτης ζώνης DRS (Drag Reduction System) ζώνης για να γίνουν περισσότερα τα σημεία προσπέρασης.

Max's championship gap has reduced after Baku! 👀



But Oscar still holds the lead as we head into the final rounds of the season 📊#F1 pic.twitter.com/rBAnC3vISs — Formula 1 (@F1) September 27, 2025

Τα πρωταθλήματα

Μέχρι πριν από τον αγώνα, η McLaren έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει το δέκατο πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς προηγείται σημαντικά στη βαθμολογία (634 βαθμοί έναντι 290 για τη Mercedes και 286 για τη Ferrari).

Στην κατάταξη οδηγών, ο Όσκαρ Πιάστρι προηγείται με 324 βαθμούς (25 μονάδες μπροστά από τον Νόρις και 69 μπροστά από τον Φερστάπεν.