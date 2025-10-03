Formula 1 2025 Grand Prix Σιγκαπούρη: Τα «γιλέκα ψύξης» κάνουν ντεμπούτο

Στο Grand Prix στη Σιγκαπούρη, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 31°C και η υγρασία αγγίζει το 72%, οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο «όπλο» ενάντια στον καύσωνα: Τα γιλέκα ψύξης (Driver Cooling System).

Γιατί η Formula 1 ενεργοποίησε το Driver Cooling System

Η FIA κήρυξε επίσημα «Heat Hazard» στη Σιγκαπούρη, μετά τα περιστατικά εξάντλησης στο Grand Prix του Κατάρ το 2023. Τότε, οι οδηγοί έφτασαν στα όρια λιποθυμίας, ενώ υπήρξαν και εγκαταλείψεις λόγω υπερβολικής σωματικής καταπόνησης.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2024, Grand Prix Σιγκαπούρης

Γι’ αυτό, από φέτος οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν στα μονοθέσια το Driver Cooling System, ένα σύστημα ψύξης που τροφοδοτεί τα ειδικά γιλέκα. Οι οδηγοί μπορούν να αποφασίσουν αν θα τα φορέσουν ή όχι, όμως η ύπαρξη του μηχανισμού στο αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική.

Πώς λειτουργεί το γιλέκο ψύξης στη Formula 1

Το γιλέκο ψύξης μοιάζει με ένα λεπτό αλεξίσφαιρο γιλέκο που φοριέται κάτω από τη φωτιά-ανθεκτική στολή. Κυκλοφορεί υγρό στους 16°C, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος.

Μπορεί να λειτουργήσει με αέρα, νερό ή ειδικές λύσεις αλάτων. Το σύστημα περιλαμβάνει ανεμιστήρες και εναλλάκτη θερμότητας, ενώ απαγορεύεται η χρήση ξηρού πάγου.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2024, Grand Prix Σιγκαπούρης

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Οι οδηγοί εμφανίζονται διχασμένοι:

Υπέρ: Προσφέρει άνεση, μειώνει την εξάντληση, βοηθά στη συγκέντρωση.

Κατά: Προσθέτει βάρος (+5 κιλά στον αγώνα, +2 κιλά σε δοκιμές/κατατακτήριες) και θεωρείται ογκώδες κάτω από τη στολή.

Για λόγους ισορροπίας, όσοι οδηγοί δεν το χρησιμοποιούν υποχρεούνται να βάλουν επιπλέον 500 γραμμάρια στο μονοθέσιο.

Γιατί έχει σημασία στη Σιγκαπούρη

Η πίστα της Σιγκαπούρης είναι μία από τις πιο απαιτητικές στο καλεντάρι της Formula 1. Ο αγώνας διαρκεί σχεδόν δύο ώρες, με συνεχείς στροφές, υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες που θυμίζουν… σάουνα. Σε αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μια μικρή βελτίωση στην άνεση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν τερματισμό και μια εγκατάλειψη.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2024, Grand Prix Σιγκαπούρης

Η Formula 1 δεν είναι μόνο ταχύτητα και στρατηγική. Είναι και μια σκληρή δοκιμασία για το ανθρώπινο σώμα. Το ντεμπούτο των γιλέκων ψύξης στη Σιγκαπούρη δείχνει πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται οι οδηγοί από τις ακραίες συνθήκες. Μπορεί να μη δούμε το γιλέκο με γυμνό μάτι, αλλά ίσως να αποδειχθεί το πιο κρίσιμο «όπλο» του Σαββατοκύριακου..