Formula 1 2025 Grand Prix Σιγκαπούρης: Ο Ράσελ στην pole position για τη Mercedes

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, "γράφοντας" δύο γρήγορους γύρους αρκετούς για να του χαρίσουν την πρώτη θέση, την ώρα που ο Μαξ Φερστάπεν εγκατέλειψε την τελευταία του προσπάθεια στο Q3.

Ο οδηγός της Mercedes σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:29.165 με τον πρώτο του ταχύ γύρο, παρά τη μικρή επαφή με τον τοίχο στη στροφή "17". Ο χρόνος του ήταν σχεδόν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον καλύτερο γύρο του στο Q2 και έμεινε άπιαστος από τους αντιπάλους του. Ο συναθλητής του, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, έμεινε περίπου τέσσερα δέκατα πίσω, με τον Όσκαρ Πιάστρι να βελτιώνεται ελαφρά αλλά να μην μπορεί να ξεπεράσει τον Ράσελ. Ο Φερστάπεν πλησίασε περισσότερο, αλλά υστέρησε σχεδόν δύο δέκατα στην πρώτη του προσπάθεια.

Στη δεύτερη έξοδό του, ο Ράσελ βελτίωσε οριακά το χρόνο του κατά 0.007 δευτερόλεπτα. Ο Φερστάπεν προσπάθησε για μια τελευταία επίθεση, αλλά βρέθηκε πίσω από τον Λάντο Νόρις που κινούνταν αργά στον γύρο επιστροφής του στα pits. Χωρίς καθαρό γύρο μπροστά του, ο Ολλανδός σήκωσε το πόδι και εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Πιάστρι θα εκκινήσει τρίτος, μπροστά από τον Αντονέλι, με τον Νόρις να μένει πέμπτος. Ο Λιούις Χάμιλτον ξεπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ για την έκτη θέση, ενώ ο Ιζάκ Χάτζαρ κατέκτησε την όγδοη θέση στο πρώτο του GP στη Σιγκαπούρη. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Όλι Μπέαρμαν και Φερνάντο Αλόνσο.

Στο Q2, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή, καθώς ο Λεκλέρ έσωσε με δραματικό γύρο την πρόκρισή του στο Q3, παρά την επαφή του με τον τοίχο στη στροφή 14. Ο Αντονέλι, έχασε μία προσπάθεια την οποία ακύρωσαν οι αγωνοδίκες για παραβίαση ορίων πίστας στη στροφή 2, τελικά κατάφερε να προκριθεί, αφήνοντας τον Χούλκενμπεργκ εκτός.

Ο Άλεξ Άλμπον περιορίστηκε στη 12η θέση, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ, ενώ ο Λίαμ Λόσον έφερε τη Visa Cash App RB στη 14η θέση μετά τα ατυχήματα στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Γιούκι Τσουνόντα δυσκολεύτηκε πολύ με το μονοθέσιο της Red Bull και κατέληξε 15ος.

Στο Q1, ο Πιερ Γκασλί εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα (μάλλον στο υδραυλικό σύστημα), γεγονός που χάλασε τους γύρους αρκετών οδηγών. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο αποκλείστηκε για πρώτη φορά από το GP Μ. Βρετανίας, ενώ ο Λανς Στρολ επίσης δεν κατάφερε να προκριθεί.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ. Grand Prix Σιγκαπούρης οι τρεις πρώτοι στις κατατακτήριες δοκιμές

Τα Highlights των κατατακτήριων δοκιμών

Ο Τζορτζ Ράσελ στην pole position με χρόνο 1:29.165.

Φερστάπεν δεύτερος, Πιάστρι τρίτος, Αντονέλι τέταρτος, Νόρις πέμπτος.

Ο Φερστάπεν εγκατέλειψε τον τελευταίο του γύρο, όταν τον μπλοκάρισε ο Νόρις.

Ο Λεκλέρ πέρασε οριακά στο Q3 μετά από επαφή με τον τοίχο.

Οι 10 πρώτοι ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Η pole στη Σιγκαπούρη δίνει τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς οι προσπεράσεις στον αγώνα είναι σπάνιες.