Formula 1 2025 Grand Prix Σιγκαπούρης: Ο Ράσελ επιβεβαιώνει την παράδοση

Η παράδοση για τον οδηγό που έχει την pole position και τον Φερστάπεν συχεχίστηκε στην Σιγκαπούρη. Η Mercedes "είδε" τον Τζόρτζ Ράσελ να κερδίζει το Grand Prix. Ο Βρετανός με αυτόν τον τρόπο έφτιαξε για την ομάδα του μία διαφορά ασφαλείας στη δεύτερη θέση από την Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών Η πίστα (ή καλύτερα η διαδρομή) στους δρόμους της Marina Bay συνεχίζει να είναι η μοναδική που ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει κερδίσει (τερμάτισε δεύτερος).

Το podium συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε τέταρτος. Έτσι η McLaren κατάκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Την πρώτη πεντάδα έκλεισε ο Τσάρλς Λεκλέρκ για τη Ferrari.

