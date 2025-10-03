Ο ασταμάτητος Ντούσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ. της κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος απέδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του, προσθέτοντας στη συλλογή του ένα ακόμη μετάλλιο. Μετά το χρυσό που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/10) ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας το ασημένιο στο σπριντ των 500 μέτρων της κωπηλασίας.

Ο εντυπωσιακός αγώνας διεξήχθη κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη, παρουσία χιλιάδων θεατών και με τη συμμετοχή κορυφαίων κωπηλατών από όλο τον κόσμο.

Ο Ντούσκος τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο λίγες μέρες νωρίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ ισοβάθμησε με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας

«ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΓΚΑΗ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκαη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ “Shanghai Sprints” που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Στέφανος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμιου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55».