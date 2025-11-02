Ο ΛΕΞ σήκωσε το Καυτανζόγλειο – 45.000 φωνές, μία ψυχή, μία πόλη μια βραδιά μαγική

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Καυτανζόγλειο Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου (01/11), σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία. Περισσότεροι από 45.000 θεατές έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική γιορτή του πιο εμβληματικού ράπερ της γενιάς του του ΛΕΞ του παιδιού της Θεσσαλονίκης που επέστρεψε στη γενέτειρά του για να την κάνει να πάλλεται στους ρυθμούς του.

Οι πύλες άνοιξαν στις 16:00, αλλά οι φαν είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται πολύ νωρίτερα. Από το μεσημέρι, ένα warm-up event είχε ήδη στήσει σκηνικό φεστιβάλ σε κοντινή τοποθεσία, με μουσική, χορό και παρέες να προθερμαίνονται για τη μεγάλη βραδιά. Η πόλη έμοιαζε να κινείται σε έναν κοινό παλμό, περιμένοντας τη στιγμή που ο ΛΕΞ θα ανέβει στη σκηνή.

«3.000 Στροφές» και το στάδιο ανατρίχιασε

Λίγο πριν τις 20:00, μέλη της πρωτοβουλίας «March to Gaza» ανέβηκαν στη σκηνή για να ευχαριστήσουν τον καλλιτέχνη για τη δημόσια στήριξή του. Και λίγο πριν τις 21:00, το στάδιο «αναστέναξε»: ο ΛΕΞ εμφανίστηκε και άνοιξε τη βραδιά με το «3.000 Στροφές», μέσα σε μια έκρηξη φωτός, καπνών και αναμμένων πυρσών που έκαναν τη νύχτα μέρα. Το κοινό τραγουδούσε κάθε στίχο, κάθε λέξη, με μια φωνή που γέμιζε τον αέρα ενέργεια και συγκίνηση.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει ώρες πριν. Παρέες κάθε ηλικίας, με μπλούζες που έγραφαν στίχους του, με μπύρες στο χέρι και βλέμμα γεμάτο προσμονή, δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα γιορτής. Όταν ξεκίνησε το live, όλα έγιναν ένα: οι φωνές, οι ρυθμοί, τα φώτα, η πόλη.

Ο καλλιτέχνης που ενώνει

Ο ΛΕΞ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς ένας ράπερ· είναι μια φωνή της εποχής, ένας καλλιτέχνης που ενώνει, που εκφράζει, που εμπνέει. Η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια μουσική εμφάνιση, ήταν μια εμπειρία συλλογική, μια στιγμή απόλυτης ταύτισης ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό του.

Χιλιάδες άνθρωποι έγιναν ένα σώμα, μια ανάσα, φωνάζοντας στίχους που «καίνε» και τραγουδώντας ρυθμούς που ενώνουν. Μια βραδιά που δεν θα ξεχαστεί, γιατί ήταν κάτι παραπάνω από μουσική. Ήταν έκρηξη ψυχής.