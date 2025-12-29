Σοφία Μιλόσεβιτς: Η γυναίκα του Γιόβιτς συνεχίζει να «μαγνητίζει» τα βλέμματα στα social media

Η Σοφία Μιλόσεβιτς φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα και στα social media, αξιοποιώντας τις γιορτινές μέρες για να μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, που πρόσφατα απολάμβανε την οκταήμερη άδεια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, δεν χάνει ευκαιρία να παρουσιάζει τις προσωπικές της στιγμές με τον επιθετικό της ομάδας και τα δύο τους παιδιά.





Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο από νεαρή ηλικία, η 34χρονη Σοφία έχει συνεργαστεί τόσο με σημαντικούς οίκους μόδας στη Σερβία όσο και με διεθνείς μάρκες όπως η Diesel και ο Jeremy Scott. Η εμπειρία της στον χώρο της μόδας φαίνεται να αντανακλάται στον τρόπο που χειρίζεται τα social media, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον με κάθε της ανάρτηση.



Η σχέση της με τον Λούκα ξεκίνησε το 2019 και από τότε έχουν δημιουργήσει μια σταθερή οικογένεια, με τη Σοφία να στηρίζει διαρκώς την καριέρα του ποδοσφαιριστή, παρακολουθώντας κάθε του βήμα. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους έξι χρόνων, η χημεία τους είναι εμφανής, τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα βίντεο που μοιράζονται με τους ακολούθους τους.