Η γιορτή που μετατράπηκε σε τραγωδία: Ομολόγησε ο δράστης που σκόρπισε τρόμο στη φιέστα της Λίβερπουλ

Η γιορτή για το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ένας 54χρονος άνδρας, ο Πωλ Ντόιλ, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος φιλάθλων. Σήμερα 26 Νοεμβρίου, ο Ντόιλ ομολόγησε την πλήρη ευθύνη για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Το περιστατικό είχε σοβαρές συνέπειες με πάνω από 130 ανθρώπους να τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ δεκάδες χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα.

🚨🇬🇧 BREAKING: A car RAMMED into a HUGE crowd of people in Liverpool during Liverpool FC's victory parade!

pic.twitter.com/Z09cR4L7w7 — The Saviour (@TheSaviour) May 26, 2025

Η ομολογία του δράστη φέρνει δικαίωση, αλλά το τραγικό περιστατικό θα μείνει ανεξίτηλο στους παρευρισκόμενους.

Η δίκη συνεχίζεται και η κοινότητα των οπαδών αναμένει την επιβολή ποινής, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ακολουθεί διήμερη ακροαματική διαδικασία στις 15 και 16 Δεκεμβρίου που όπως όλα δείχνουν, θα στείλουν τον πρώην πεζοναύτη στη φυλακή.