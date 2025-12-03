Η ώρα και το κανάλι των αναμετρήσεων Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός, Άρης-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με οκτώ αναμετρήσεις και ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη!

Συγκεκριμένα, στις 21:30, ο Άρης υποδέχεται στο «Κλ. Βικελίδης» τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Νωρίτερα, στις 13:30, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Σύρο από την Ελλάς Σύρου, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Στις 17:30, στο ίδιο κανάλι, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τέλος, στις 19:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.