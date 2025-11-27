ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Έχασε δικό του τρίποντο με μια αδράνεια της άμυνας στο 89'

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την Μπραν στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και ενώ προηγήθηκε με πολύ όμορφο πλασέ του Ιβανούσετς, και ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, μια αδράνεια της άμυνας στο τέλος του αγώνα του στέρησε την νίκη.

Σε ένα ματς που ο δικέφαλος δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, ο Μεϊτέ έβαλε τον ΠΑΟΚ σε μπελάδες, κάνοντας πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Σόρενσεν, όμως ο Παβλένκα, για άλλη μια φορά, έσωσε τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απέκρουσε. Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν στροφές, πηραν να ηνία του ματς και προηγήθηκαν με τον Ιβανούσετς στο 69'. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο ματς, όμως στο 89' ο Κόρνιγκ ανενόχλητος βάζει την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα με το στήθος παγώνοντας την Τούμπα.

Η αναμέτρηση

Το παιχνίδι ξεκίνησε και στην αρχή ο ΠΑΟΚ άφησε την μπάλα στην Μπράν, η οποία από την αρχή πίεζε ψηλά τον ΠΑΟΚ και δεν τον άφηνε να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως έχει μάθει. Ο δικέφαλος δυσκολεύτηκε πολύ να ξεφύγει από το ψηλό πρέσινγκ των φιλοξενούμενων, με αποτέλεσμα να κάνει αρκετά λάθη ειδικά στον χώρο του κέντρου. Τα πρώτα 15 λεπτά δεν είχαν φάση, όμως στο 16ο λεπτό, σε μια επέλαση του Σόρενσεν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Μειτέ τον ανατρέπει και δίνεται πέναλτι στην Μπραν, με τον Κέρβινγκ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Παβλένκα έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και να έσωσε τον δικέφαλο. Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν στροφές από εκείνο το σημείο και ήθελαν να αντιδράσουν και να βγούν μπροστά, όπως και έκαναν.

Η πρώτη φάση για τους γηπεδούχους ήταν στο 21’ όταν μετά από πολιορκία στην περιοχή της Μπραν, η μπάλα στρώνεται στον Μπιάνκο ο οποίος σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή, όμως ο Ντίνγκελαντ θα αποκρούσει. Τρία λεπτά αργότερα, στο 24’, ο Ζίβκοβιτς σεντράρει από τα δεξιά και ο Τάισον παίρνει την κεφαλιά όμως στέλνει την μπάλα έξω. Ο ΠΑΟΚ μετά το πέναλτι που αποσόβησε ο Παβλένκα, φαίνεται πως ανέβασε απόδοση και βρήκε τρόπους να πλησιάζει στην εστία των φιλοξενούμενων, και ανέβασε την ένταση, καθώς είδε ότι αν δώσει χώρους και μπάλα στους νορβηγούς μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Στο 32’ ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη του φάση για το πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Τάισον βρήκε ανοιχτό γήπεδο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Ντίνγκελαντ του είπε όχι με τα πόδια. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έχει αρνηθεί το γκολ στους παίκτες του ΠΑΟΚ αρκετές φορές, όπως έκανε και στο 37’, όταν μετά από φανταστική σέντρα του Κένι ο Γιακουμάκης κάνει πολύ ωραία κίνηση και τσιμπάει την μπάλα από κοντά, όμως ο Νορβηγός θα αποκρούσει ξανά. Το πρώτο ημίχρονο θα κλείσει με τον ΠΑΟΚ να είναι ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος του ημιχρόνου, συγκεκριμένα μετά από το 15’, καθώς είχε αρκετές ευκαιρίες σε αντίθεση με την Μπραν που μετά το χαμένο πέναλτι δεν πλησίασε καθόλου την περιοχή του Παβλένκα.

Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δυο ομάδες ξεκίνησαν δίνοντας μάχες και προσπαθώντας να βρουν κενούς χώρους να απειλήσουν, χωρίς όμως να βιάζονται. Ειδικά οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να κυκλοφορήσουν μπάλα και να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία τους, έτσι ώστε να μην βρεί ρυθμό όπως είχε γίνει μετά το 30’ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 64’ όμως ο δικέφαλος βρήκε την στιγμή του. Μετά από συνεργασία του Γιακουμάκη με τον Τάισον στα αριστερά, ο τελευταίος θα περάσει μια άμορφη πάσα μέσα στην περιοχή στον Ιβανούσετς, με τον Κροάτη να πλασάρει υποδειγματικά και να βρίσκει το αριστερό πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Ντίνγκελαντ και να κάνει το 1-0.

Ο Ιβανούσετς πανηγυρίζει το γκολ του / Eurokinissi

Στο 69’ ξανά ο Κροάτης έδειξε την πολύ καλή τεχνική του κατάρτιση, κάνοντας ένα πολύ ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή όμως ο τερματοφύλακας της Μπραν διώχνει σε κόρνερ. Στο 70’ οι Νορβηγοί απείλησαν για πρώτη φορά μετα το χαμένο πέναλτι, τον ΠΑΟΚ, με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Κάστρο να βλέπει τον Παβλένκα να εκτινάσσεται και να αποκρούει. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν κατοχή και να βγουν μπροστά, το προσπάθησαν και με κάποιες αντεπιθέσεις, χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι. Στο 88ο λεπτό όμως μετά από κόρνερ και αδράνεια της άμυνας του δικεφάλου, ο Κόρνιγκ ανενόχλητος βάζει την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα με το στήθος παγώνοντας την Τούμπα. Ο δικέφαλος μετά από αυτή την ψυχρολουσία δεν κατάφερε να αντιδράσει στα λίγα λεπτά που απέμειναν και το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο.

Οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν την ισοφάριση / Eurokinissi

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μειτέ, Μπιάνκο(Οζντόεφ 62’), Τάισον(Ντεσπότοφ 79’), Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης(Τσάλοφ 84’)

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πόλσεν-Νούντσεν, Λάρσεν(Ντε Ρούβ 72’), Ντράγκσνες(Σόλβεντ 87’), Κέρβινγκ, Σόρενσεν, Άρον Γκούντμουντσον(Πέντερσεν 77’), Ματάισεν(Φίνε 72’), Κάστρο(Χάλαντ 72’), Χόλμ