Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπράν στο γήπεδο της Τούμπας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει την νίκη για να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Μπράν μέχρι τώρα με τα αποτελέσματα που έχει πετύχει στην League Phase, έχει αποδείξει ότι μόνο εύκολος αντίπαλος δεν θεωρείται, και είναι βέβαιο ότι ο δικέφαλος δεν θα έχει εύκολο έργο. Οι Νορβηγοί στα τελευταία ματς δεν έχουν καλά αποτελέσματα και θα ψάξουν να βγάλουν αντίδραση απέναντι στους Θεσσαλονικείς. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι εκτός με θλάση, και με τον κόσμο στο πλάι του θα κληθεί να κερδίσει και να συνεχίσει στην μάχη για την πρόκριση.

