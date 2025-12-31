Λούκα Μόντριτς: «Ο Μουρίνιο είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ήταν αυτός που είχε φέρει τον Μόντριτς στην Ρεάλ Μαδρίτης από την Τότεναμ, με την συνεργασία των δυο να κρατάει πολύ λίγο την σεζόν 2012-2013, καθώς ο πορτογάλος προπονητής δεν μακροημέρευσε στον πάγκο των «μερένχες».

Ο Μόντριτς μίλησε στην «Corriere della Sera» για την συνύπαρξή του με τον «Special One», τον οποίο αποθέωσε ως μοναδικό χαρακτήρα: «Ήταν μοναδικός σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Εκείνος ήταν που με ήθελε στη Ρεάλ. Χωρίς τον Μουρίνιο, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Λυπάμαι που συνεργαστήκαμε μόνο για μια σεζόν». Παρόλα αυτά ο Κροάτης επισήμανε πως ο Μουρίνιο είχε μια αρκετά σκληρή προσέγγιση ως προπονητής, και είχε αναγκάσει μέχρι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεσπάσει σε κλάματα λόγω της κριτικής του: «Θυμάμαι όταν είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια. Έναν τύπο που τα έδινε όλα στο γήπεδο, επειδή μια φορά δεν κυνήγησε το αντίπαλο μπακ».

Ο Μόντριτς δεν θυμάται λεπτομέρειες, όμως η περιγραφή του θυμίζει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζιλέμ Μπαλάγ, πίσω στο 2013 μετά από έναν αγώνα Ρεάλ - Βαλένθια. «Μετά από όλα όσα έκανα για σένα, έτσι μου συμπεριφέρεσαι; Πώς τολμάς να μου το λες αυτό!» ήταν η απάντηση που φέρεται να είχε δώσει τότε στον προπονητή του ο «CR7», σύμφωνα με τον Μπαλάγ.

Ο Μουρίνιο μάλιστα μετά από χρόνια είχε σχολιάσει το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην συνεργασία του με τον Ρονάλντο, και μάλλον αφορά και το συγκεκριμένο περιστατικό που περιέγραψε ο Κροάτης: «Είχα μόνο ένα πρόβλημα μαζί του. Πολύ απλό, πολύ βασικό: όταν ένας προπονητής ασκεί κριτική σε έναν παίκτη από τακτικής άποψης, προσπαθώντας να βελτιώσει αυτό που, κατά τη γνώμη μου, μπορούσε να βελτιωθεί. Εκείνη τη στιγμή, αυτός δεν το πήρε πολύ καλά, επειδή ίσως πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και ότι ο προπονητής δεν μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί περισσότερο.»