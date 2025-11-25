Σπουδαία διάκριση για την εθνική μπάσκετ κωφών: Έγινε «χάλκινη» στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ κωφών κατάφερε και ανέβηκε στο βάθρο στου Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, καθώς κατέκτησε την τρίτη θέση, και το χάλκινο μετάλλιο. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε 78-67 του Ισραήλ το πρωί της Τρίτης (25/11), και πανηγύρισε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Η ομάδα του Βασίλη Γεωργοτέλλη, του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής μας, ήταν ανώτεροι καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα και κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα μας ήταν ο Ιωάννης Βαβάτσικος με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ ο Απόλλωνας Δεληγιώργης σημείωσε 19 πόντους και ο Ραφαήλ Πεταλάς, 17. Η εθνική μας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά κερδίζοντας Καναδά (94-32) και Αυστραλία (76-69) στην φάση των ομίλων, και έχοντας μια ήττα από τις ΗΠΑ (91-49). Στην φάση των νοκ-αουτ, στα προημιτελικά απέκλεισε την Βενεζουέλα με σκορ 65-61, και στην συνέχεια γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία με 60-43.

Οι Ουκρανοί έλεγχαν το παιχνίδι από την αρχή, ήταν ανώτεροι της εθνικής μας και επικράτησαν, έχοντας ισορροπημένη επίθεση και εντυπωσιακά ομαδικά ριμπάουντ. Οι τυπικά γηπεδούχοι δημιούργησαν νωρίς ένα μεγάλο προβάδισμα και δεν έχασαν ποτέ τον ρυθμό τους, φτάνοντας στη μέγιστη διαφορά των 20 πόντων.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, πως η εθνική ομάδα γυναικών τερμάτισε στην 5η θέση, επικρατώντας της Λιθουανίας με 54-49. Η εθνική μας ήταν ανώτερη σε τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα, και με τους 24 πόντους της Αλεξάνδρας Κοτσιάφτη έφτασε στην νίκη, Δεύτερη σκόρερ μας ήταν η Λαμπρινή Αγαγιώτου με 12, ενώ η Στεφανία Πατέρα σημείωσε 8 πόντους.