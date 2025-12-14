Η βαθμολογία της Super League μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το πέρας της 14ης αγωνιστικής.
Ο «μπλοκαρισμένος» Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά παραμένει στη κορυφή. Ο Δικέφαλος εμφανίστηκε κατώτερος των περίστασεων, βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς και γνώρισε την ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η φορμαρισμένη ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Παναιτωλικό και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 35
- AEK 34
- ΠΑΟΚ 32
- Λεβαδειακός 25
- Παναθηναϊκός 22*
- Βόλος 22
- Κηφισιά 17
- Άρης 17
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας AKTOR 15
- Ατρόμητος 12
- ΟΦΗ 12*
- ΑΕΛ 8
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- Λεβαδειακός - ΑΕΛ 3-0
- ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
- Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0
- Άρης - Ολυμπιακός 0-0
- Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- 16:00 Αστέρας AKTOR-Άρης
- 18:00 Βόλος-Παναιτωλικός
- 20:30 Ολυμπιακός-Κηφισιά
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- 17:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
- 19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- 18:00 Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός