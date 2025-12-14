Η βαθμολογία της Super League μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Ο «μπλοκαρισμένος» Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά παραμένει στη κορυφή. Ο Δικέφαλος εμφανίστηκε κατώτερος των περίστασεων, βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς και γνώρισε την ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η φορμαρισμένη ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Παναιτωλικό και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 35 AEK 34 ΠΑΟΚ 32 Λεβαδειακός 25 Παναθηναϊκός 22* Βόλος 22 Κηφισιά 17 Άρης 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 15 Ατρόμητος 12 ΟΦΗ 12* ΑΕΛ 8 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός - ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0

Άρης - Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 Αστέρας AKTOR-Άρης

18:00 Βόλος-Παναιτωλικός

20:30 Ολυμπιακός-Κηφισιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος

19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου