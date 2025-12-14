Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το πέρας της 14ης αγωνιστικής.

Ο «μπλοκαρισμένος» Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά παραμένει στη κορυφή. Ο Δικέφαλος εμφανίστηκε κατώτερος των περίστασεων, βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς και γνώρισε την ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η φορμαρισμένη ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Παναιτωλικό και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 35
  2. AEK 34
  3. ΠΑΟΚ 32
  4. Λεβαδειακός 25
  5. Παναθηναϊκός 22*
  6. Βόλος 22
  7. Κηφισιά 17
  8. Άρης 17
  9. Παναιτωλικός 15
  10. Αστέρας AKTOR 15
  11. Ατρόμητος 12
  12. ΟΦΗ 12*
  13. ΑΕΛ 8
  14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

  • Λεβαδειακός - ΑΕΛ 3-0
  • ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
  • Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

  • Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5
  • Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0
  • Άρης - Ολυμπιακός 0-0
  • Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • 16:00 Αστέρας AKTOR-Άρης
  • 18:00 Βόλος-Παναιτωλικός
  • 20:30 Ολυμπιακός-Κηφισιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • 17:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
  • 19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
  • 21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

  • 18:00 Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός

