Συγκινεί ο Γεωργάτος για τον θάνατο του πατέρα του - «Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου»

Ο Γρηγόρης Γεωργάτος, θρηνεί για τον χαμό του πατέρα του, τον οποίο αποχαιρέτησε με μια συγκινητική δημοσίευση στα social media.

Η ανάρτησή του:

«Πατέρα μου, έφυγες κι άφησες πίσω σου ένα κενό που δεν γεμίζει.

Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει τιμιότητα και αγάπη.

Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, σε κάθε μου βήμα είσαι μαζί μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό σου και τις συμβουλές σου.

Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες — και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ»