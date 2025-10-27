Θλίψη στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε πως ο πατέρας του αυτοκτόνησε

Μια είδηση-σοκ ήρθε για να ρίξει σε πένθος τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Ο 21χρονος Ρις Μπένετ, αρχηγός της ομάδας Νέων που κατέκτησε το Youth Cup το 2022, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα social media πως ο πατέρας του έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο νεαρός αμυντικός εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο του, γράφοντας: «Δεν μπορώ να το πιστέψω... Από το να με πηγαίνεις παντού ως παιδί, στο να με βλέπεις να γίνομαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Σε αγαπώ σε αυτή και στην επόμενη ζωή», ενώ στην συνέχεια της ίδιας ανάρτησης, ο Μπένετ έστειλε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης τονίζοντας πως «η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα» και προέτρεψε όσους ταλανίζονται από αντίστοιχες σκέψεις να μην φοβούνται να μιλήσουν.

Όπως ήταν φυσιολογικό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει παραχωρήσει άδεια ειδικού σκοπού στον νεαρό ποδοσφαιριστή, ενώ πολλοί συμπαίκτες του έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης. Ο Μπένετ, που πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στη Φλίτγουντ Τάουν, θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα των «κόκκινων διαβόλων».