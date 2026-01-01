«Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή» - Ο Κάρλος καθησύχασε τους φιλάθλους με μήνυμα στο Instagram

Η είδηση πως ο Ρομπέρτο Κάρλος εισήχθη σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, έπειτα από έλεγχο για θρόμβο στο πόδι προκάλεσε έντονη ανησυχία στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

SALIÓ TODO BIEN: Roberto Carlos tuvo que ser operado para prevenir una afección en su corazón, aclaró en sus redes que la intervención fue planificada, no sufrió ningún problema grave y se encuentra recuperándose bien para volver a la normalidad. pic.twitter.com/BsklByKzyg — SportsCenter (@SC_ESPN) December 31, 2025

Ο 52χρονος πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Βραζιλίας επισκέφθηκε αρχικά τους γιατρούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έναν μικρό θρόμβο στο πόδι. Κατά τον έλεγχο, όμως παρουσιάστηκαν ανησυχητικά ευρήματα και οι θεράποντες γιατροί έκριναν απαραίτητη την επέμβαση στην καρδιά του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ, έπειτα από εξέταση με μαγνητική τομογραφία.

Το μήνυμα του Ρομπέρτο Κάρλος από το νοσοκομείο

Δημοσιεύματα από τη Βραζιλία έκαναν λόγο για «επιπλοκές» κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ πολλά Μέσα υποστήριζαν πως ο Ρομπέρτο Κάρλος υπέστη καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram διαβεβαίωσε πως είναι καλά και διέψευσε τις φήμες περί σοβαρών επιπλοκών.

Την φωτογραφία από το νοσοκομείο συνόδευσε μία λεζάντα, στην οποία ο Κάρλος υπογράμμισε πως «αναρρώνει καλά», πως δεν υπήρξαν επιπλοκές, καθώς και πως ανυπομονεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ευχαριστώντας το προσωπικό του νοσοκομείου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω πληροφορίες που κυκλοφορούν τελευταία. Πρόσφατα υποβλήθηκα σε μια προληπτική ιατρική επέμβαση, την οποία είχα προγραμματίσει εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή.

Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», ανέφερε ο 52χρονος πρώην παίκτης της Ρεάλ.