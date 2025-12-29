Greek Mafia: Στη φυλακή κατηγορούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την εν ψυχρώ εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη και φέρεται να επικαλέστηκε άλλοθι, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να κρατηθεί προσωρινά.

Ο 35χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής την περασμένη εβδομάδα και φέρεται ως το «δεξί χέρι» του γνωστού με το παρατσούκλι «Έντικ».

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Ζαμπούνη, ενώ παράλληλα ήταν καταζητούμενος από τις αρχές, καθώς έχει καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.